На Рівненщині 76-річна жінка потрапила до лікарні з лептоспірозом. Це захворювання, яке передається людині переважно від дрібних гризунів. Імовірно, жінка заразилась недугою від мишей, яких бачила у будинку. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в рівненському центрі контролю хвороб, після лікування жінці стало краще, наразі вона вже повністю одужала.

Про випадок повідомила прес-служба Рівненського центру контролю і профілактики хвороб у п'ятницю, 2 грудня. Зазначається, що перші симптоми жінка відчула 14 жовтня. У неї підвищилась температура тіла до 38,5 градусів, з'явився сильний головний біль, слабкість, а також пожовтіла шкіра. Жінку госпіталізували у Острозьку багатопрофільну лікарню.

«При епідрозслідуванні спеціалістами Державної установи «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» виявлено, що ймовірним джерелом зараження були гризуни, яких хвора бачила в будинку», – йдеться у повідомленні.

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин. Джерелом та резервуаром збудника в природі є хворі та перехворіли дрібні гризуни, сільськогосподарські тварини, особливо ті, у яких інфекція перебігає у вигляді безсимптомного носійства або ж хронічного процесу в нирках. На Рівненщині це насамперед миші та щурі. Від людини до людини недуга не передається.

Більшість випадків зараження припадає на літньо-осінній період. Це відбувається при купанні, рибалці, використання води для миття та її вживанні із відкритих водоймищ, під час сільськогосподарських робіт, при споживанні харчових продуктів, забруднених виділеннями гризунів, уражених лептоспірами.

У більшості людей хвороба починається гостро, з ознобу, температура тіла підіймається до 39 градусів і вище. З’являються скарги на сильний головний біль, ломоту в тілі, біль у м'язах, особливо литкових. Прогресує ниркова та печінкова недостатність.

Профілактичні заходи,яких необхідно дотримуватися, щоб не захворіти на лептоспіроз :