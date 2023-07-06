У Нагуєвичах Дрогобицького району через виявлений у кота сказ запровадили карантинні обмеження. Відповідне рішення 5 липня ухвалила державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

Зазначається, що кіт, у якого виявили сказ, почав дивно поводитись та мав нездоровий вигляд, пізніше у кота спостерігалась хитка хода, а через деякий час тварина покусала трьох людей, тому господар вирішив тварину вбити. Після цього працівники ветеринарної служби виїхали на місце загибелі тварини. Лабораторна експертиза підтвердила у домашньої тварини сказ.

Через це на території Нагуєвичів запровадили карантин, що триватиме впродовж двох місяців з моменту виявлення останнього захворювання тварин, тобто мешканці села Нагуєвичі повинні дотримуватись карантинних норм до 5 вересня включно. Крім цього, комісія вирішила вакцинувати від сказу всіх собак та котів у Нагуєвичах.

Нагадаємо, раніше карантин через сказ у тварин запроваджували у кількох селах Дрогобицького та Золочівського районів.