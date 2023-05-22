Ще у двох селах Дрогобицького і Золочівського району запровадили карантин через виявлений у лисиць сказ. Про це 22 травня повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що 18 травня у селі Медвежа Дрогобицького району та на території товариства мисливців і рибалок «Фазан» біля села Соколівка Золочівського району зареєстрували випадки сказу у лисиць. Із 19 травня у цих селах та прилеглих до них угіддях запроваджений карантин. Обмеження скасують за два місяці від останнього випадку виявленого в тварини сказу.

Загалом від початку року у Львівській області підтвердили 29 випадків сказу у тварин, серед яких 16 – у лисиць, 11 – у собак та 2 – у котів.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що державні лікарні ветеринарної медицини у Львівській області проводять вакцинацію тварин проти сказу вакциною Rabistar rеd. Вакцинація є безкоштовною для власників тварин.

Нагадаємо, 9 березня, карантин через сказ також запроваджували у селі Грушів Меденицької громади та його п'ятикілометровій зоні. Зараз обмеження зняли, оскільки не зафіксували повторних випадків сказу. На початку травня через аналогічні випадки карантин запровадили у Бориславі та на околицях.