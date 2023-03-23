Напередодні смерті собаки на подвір’ї помітили лисицю

У селі Унятичі Дрогобицької громади та 5-кілометровій зоні довкола нього запровадили карантин через сказ, який виявили у домашнього собаки. Обмеження триватимуть до 22 травня 2023 року за умов відсутності нових випадків захворювання. Це вже третє село у Дрогобицькому районі, де від початку року запровадили карантин через виявлений у тварин сказ: 6 січня його зафіксували у селі Доброгостів, а 9 березня – у селі Грушів.

У четвер, 23 березня, рішення про запровадження карантину прийняла державна надзвичайна протиепізоотична комісія, повідомили ZAXID.NET у Дрогобицькій РВА.

«Встановлено, що собака у селі Унятичі була на постійному прив’язі. За день до загибелі працівники ветеринарної служби оглянули тварину і встановили, що вона лежала, мала судомні, мимовільні рухи нижньої щелепи, слинотечу, не їла і не пила. Ран від укусів на тварині не виявили. Агресії вона не проявляла», – зазначено у повідомленні РВА.

Начальник Дрогобицького управління Держпродспоживслужби Юрій Гарбузинський розповів, що 20 березня власник собаки повідомив про її загибель, а напередодні на подвір’ї, де перебувала собака, помітив лисицю.

Фахівці Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби підтвердили, що тварина загинула від вірусу сказу. На подвір’ї провели дезінфекцію території.

Щоб запобігти поширенню хвороби ветеринарна служба шукає безпритульних собак та котів. В селі Унятичі вакцинують всіх сприятливих до сказу тварин. Загалом у селі імунізували 125 собак та 93 котів.

Також на комісії вирішили відстрілювати лисиць у лісі, що зменшити їхню популяцію.