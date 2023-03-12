До кінця березня у селі виловлять усіх безпритульних собак

У селі Грушів Дрогобицького району на Львівщині та у 5-кілометровій зоні довкола нього запровадили карантин через сказ собаки. Таке рішення прийняла надзвичайна протиепізоотична комісія при Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

У селі Грушів Меденицької громади виявили захворювання на сказ у собаки. Як повідомив начальник Дрогобицького районного управління ГУ ДПСС у Львівській області Юрій Гарбузинський, 7 березня собака загинув. Працівники ветеринарної служби виїхали на місце. Труп тварини обстежили в лабораторії Держпродспоживслужби, де експертиза підтвердила випадок сказу.

«На місці загибелі собаки провели вимушену дезінфекцію території. За результатами засідання комісія вирішила накласти карантинні обмеження у селі Грушів та на прилеглій території у радіусі п’яти кілометрів терміном на 2 місяці. Знімуть їх лише за умови виконання всіх заходів, передбачених чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин», – повідомили у Дрогобицькій РВА.

Також у селі встановили постійний ветеринарний контроль за тваринам. У регіоні проведуть довакцинацію проти сказу сприйнятливих до захворювання тварин.

Староста Грушівської селищної ради до 30 березня 2023 року повинен провести відлов безпритульних тварин. Мешканців закликають організувати утримування собак на прив’язі або у спеціальних вольєрах.