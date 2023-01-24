Сказ виявили у домашнього собаки

В одному з населених пунктів Городоцької територіальної громади домашній пес покусав чотирьох людей. Наступного дня тварина померла і експертиза показала, що собака був хворий на сказ. Потерплі відразу звернулися по допомогу до лікаря і отримують відповідне лікування.

«В одному з населених пунктів Городоцької територіальної громади запровадили карантинні обмеження. Це вимушені заходи через те, що виявили сказ у домашньої собаки. Троє осіб могли інфікуватись вірусом через укуси, подряпини, ослинення від тварини. Їм рекомендували звернутись до медичних закладів для проведення антирабічної вакцинації», – повідомив голова Львівської ЛОВА Максим Козицький.

Лікар-епідеміолог Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Ірина Фесенко повідомила ZAXID.NET, що покуси, подряпани і ослинення отримали четверо осіб.

«Господар собаки розповів, що вівчар завжди був у вольєрі. Його випускали погуляти лише на подвір’я і він нібито не контактував з іншими тваринами. Господар помітив, що з собакою щось не так і хотів відвезти його до ветеринара на перевірку. Коли він випускав пса із вольєра, той покусав його», – каже Ірина Фесенко.

Подряпини, ослинення отримали ще троє людей. Наступного дня собака помер і експертиза показала, що він був хворий на сказ.

За словами лікаря, усі потерпілі відразу звернулися по допомогу до лікаря і отримують відповідне антирабічне лікування.

Нагадаємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Медики наголошують: якщо вас вкусила чи подряпала домашня чи безпритульна тварина, не можна це ігнорувати, тому що вони можуть переносити сказ та правець. Навіть якщо рана видається незначною, а укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися. Тому краще проконсультуватись з сімейним лікарем чи звернутись до найближчого травмпункту. Лікар визначить подальші дії.

Вакцина проти сказу запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Головне почати курс лікування не пізніше 14-го дня з моменту укусу. Вакцину від сказу купують за гроші державного бюджету, тому щеплення безоплатне. Його мають зробити у травмпункті. Ревакцинація проводиться на 3, 7, 14 та 30 день.