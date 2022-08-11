Куниця, яка забігла на сільське подвір'я, виявилася хворою на сказ

В одному із сіл на Сколівщині трьох місцевих мешканок покусала куниця, яка забігла на подвір’я і накинулася на людей. Двом жінкам тварина покусала ноги, одній – руку. Дослідження у ветеренарній лабораторії підтвердили, що куниця була хвора на сказ. Постраждалі жінки зараз проходять антирабічне лікування.

Як повідомила ZAXID.NET медична директорка Сколівської центральної лікарні Оксана Яремко, це сталося вранці 5 серпня. На сільське подвір’я з лісу несподівано забігла куниця і накинулася на жінок. Двом покусала ноги, а одній – руку. На щастя, вдома був господар, який вибіг на крик жінок, убив тварину і викликав ветеринарів, які взяли куницю на дослідження. Результати дослідження підтвердили підозри – куниця була хвора на сказ.

Постраждалі викликали «швидку», яка доставила їх у Сколівську центральну лікарню. Там їм обробили рани і скерували в центральну районну лікарню до Стрия, бо у місцевій лікарні на той час не було антирабічного імуноглобуліну.

За словами Оксани Яремко, зараз жінки перебувають на амбулаторному лікуванні під спостереденням лікарів. 12 серпня мають приїхати до Сколівської центральної лікарні, аби продовжити антирабічне лікування відповідно до протоколу лікування.

Нагадаємо, що сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Як попередити захворювання на сказ?

1. Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.

2. Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.

3. Якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов'язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.