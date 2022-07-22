Кажани переносять чимало інфекцій, тому юнака, якого вкусив кажан, терміново госпіталізували

У Львові 16-річного хлопця, поки він спав, за палець на руці вкусив кажан. Вночі підлітка терміново госпіталізували до лікарні, повідомила прес-служба Центру екстренної медичної допомоги у п'ятницю, 22 липня.

Вночі, під час сну, хлопець відчув, як по його шиї щось лазить. Юнак спробував забрати це «щось» рукою і тоді він відчув укус за палець. Тоді хлопець помітив, що його вкусив кажан. Йому одразу ж викликали швидку допомогу.

«Дитина була стабільна, проте зважаючи, що кажани переносять різні захворювання, підлітка госпіталізували в лікарню св. Миколая. Як-не-як, хлопцеві якийсь час потрібно перебувати під наглядом медиків, можливо, навіть прийняти певну вакцинацію», – розповів лікар, який приїхав на виклик, Назарій Глова.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі лікарні, дитині зробили первісну обробку рани. Зараз хлопець перебує на стаціонарному лікуванні.