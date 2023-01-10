У селі неподалік Трускавця зафіксували випадок сказу у домашньої собаки. Тварину вкусила скажена лисиця, після чого собака помер. На території села ввели карантин на два місяці, щоб хвороба не поширилась далі.

Як повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація, випадок стався на початку року у селі Доброгостів. Тварина напередодні контактувала з дикою лисицею та від отриманого укусу померла. 5 січня лабораторний аналіз підтвердив сказ у померлого собаки.

У зв'язку зі випадком сказу у Доброгостові вирішили ввести карантин, який триватиме два місяці. Зараз в зоні карантинних обмежень проводиться вимушена імунізація сприйнятливих до сказу тварин.

Лікарі ветеринарної медицини вкотре нагадують, що сказ - дуже небезпечне вірусне захворювання домашніх і диких тварин, людини. Основним джерелом збудника інфекції є хворі дикі тварини (лисиці, вовки, песці, єнотовидні собаки, гризуни та ін.). За період останніх 5 років у Дрогобицькому районі зареєстровано 13 випадків захворювання тварин на сказ. Сказ передається у результаті укусу людини хворою твариною або в результаті потрапляння її слини на ранки, подряпини чи слизові оболонки. Інкубаційний період хвороби триває від 1 до 3 місяців.

Як розпізнати хвору тварину: зміна поведінки тварини, втрата відчуття страху, поява диких тварин вдень серед людей у населених пунктах, агресивність та напад на людей.

Рекомендації спеціалістів ветеринарної медицини:

не контактувати з бездомними, дикими та хворими тваринами,

при підозрі на захворювання чи загибелі домашніх тварин негайно звертатися до ветеринарного лікаря,

при виявленні трупів тварин чи диких тварин негайно звертатися до ветеринарного лікаря,

якщо ж тварина вкусила, слід промити рану теплою кип’яченою водою з милом, обробити її 70% розчином спиртового настою йоду, звернутися до лікувального закладу, отримати щеплення антирабічною вакциною, що запобігає захворюванню та зберігає життя, коли цього не зроблено – хворого чекає смерть

Також фахівці нагадують власникам тварин про щеплення від сказу, яке в Україні є безкоштовним.