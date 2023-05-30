Спеціалісти кажуть, що кількість лисиць збільшилася в п'ять разів

На Буковині різко виросла популяція диких лисиць. Жителі сіл скаржаться, що тварини забігають на приватні подвір'я, душать і крадуть свійську птицю. А спеціалісти додають, що через заборону полювання кількість лисиць зросла в рази.

Лисиці підходять близько до людських осель. Зараз цю дику тварину не лякає шум транспорту на автомагістралях чи будівництво. Село Горішні Шерівці, яке також потерпає від засилля лисиць, розташоване в околицях обласного центру, повідомляє місцеве видання «Буковинська правда». Місцеві жителі розповідають, що за ніч дика тварина може задушити кілька курей. Загалом за два тижні лисиці в цьому селі забрали 25 штук домашньої птиці.

«Ми кілька днів тому почули гавкіт собаки. Спочатку не звернули уваги, а пізніше вийшли на вулицю. А на подвір’ї – пір’я курей. Навколо курника знайшли вісім задушених тушок. А вранці перерахували курей, зрозуміли, що ще не вистачає 13», – розповіла жителька села Тетяна.

Спеціалісти кажуть, що зараз в лисиць період вигодовування молодого покоління, старі тварини збільшили темп полювання на здобич. А через те, що популяція лисиць виросла, практично кожне село страждає від цих диких тварин.

За словами керівника Чернівецької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Юрія Ткачука, кількість лисиць лише за останній рік, коли заборонили полювання, виросла в п'ять разів.

«В Україні вивчають питання, щоб відкрити сезон полювання. Не лише наша область страждає від засилля лисиць, і від того, що тварини почали масово шкодити в приватних господарствах, але є й випадки сказу. У лисиць зараз з’явився молодняк, і вони посилюють полювання, щоб прогодувати його. Одна самка може народити до дев’яти лисенят. Якщо не вжити заходів, то будуть серйозні проблеми», – розповідає Юрій Ткачук. За словами спеціаліста, в Україні навіть зафіксовані летальні випадки серед людей від сказу.