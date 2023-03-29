На Волині скажений кіт покусав чотирьох людей. Хворобу у нього підтвердили після того, як тварина померла. Наразі контактні особи проходять лікування, а в селі встановили карантин. Додамо, що це вже другий за два тижні випадок сказу на території Павлівської громади.

Як повідомили працівники ветеринарної служби, інцидент стався в селі Луковиці. Домашній кіт повернувся додому із ранами на голові, нанесеними невідомою твариною. Кіт поводився агресивно, кігтями травмував господаря, який намагався обробити йому рани, а згодом вкусив господиню та ще двох людей.

На виклик прибули спеціалісти ветслужби, які зачинили кота у клітці та розпочали за ним спостережання. Невдовзі тварина померла, а лабораторні аналізи виявили у неї сказ.

Окрім лікування контактних осіб, довелось негайно впровадити і карантинні заходи на території села Луковиці, а також наближених до нього сіл Орищі та Замличі.

«Ветпрацівники розпочали ветеринарно-освітню роботу з населенням шляхом подвірних обходів та роз’яснень щодо необхідності вакцинації домашніх тварин, до цього процесу були залучені також старости сіл. Для профілактики подальших захворювань вакцинація здійснювалась препаратом "Рабістар"», – повідомляє Володимирська РДА. Спеціалісти додають, що єдиний спосіб вберегти тварину від зараження сказом – провести щеплення.

Зазначимо, що це вже другий випадок сказу за останні два тижні у Павлівській громаді. Попередній виявили у селі Грушів 16 березня: тоді сказ підтвердили у дикої лисиці.