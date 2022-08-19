На заражених плодах можна помітити невеликі личинки паразитів

У селі Юськівці на Тернопільщині на 2 га полів запровадили карантин через захворювання картоплі – золотисту картопляну нематоду. Заражені рослини виявили у восьми господарствах. На цій території протягом наступних чотирьох років буде заборонено саджати картоплю, натомість рекомендують вирощувати стійкі до хвороби зернові культури та бобові.

Як повідомляє Держпродспоживслужба,захворювання виявили спеціалісти управління фітосанітарної безпеки. У декількох господарствах в селі Юськівці Лановецької громади вони відібрали проби ґрунту і картоплі та відправили їх на аналіз у лабораторію. В результаті на восьми городах виявили золотисту картопляну нематоду.

Кременецька районна військова адміністрація видала розпорядження про карантин на цих ділянках. Сумарно йдеться про 2 га площі. На цій території протягом чотирьох років буде заборонено садити картоплю. Замість неї на заражених ділянках рекомендують вирощувати бобові, зернові, технічні культури, які стійкі до паразита. Вирощувати картоплю необхідно на інших ділянках з обов'язковим дотриманням сівозміни, крім того, використовувати потрібно стійкі сорти.

Золотиста картопляна нематода – карантинний організм, обмежено поширений на території України, який наносить значну шкоду сільському господарству. Особливо великої шкоди завдає на присадибних ділянках та на полях, де картопля вирощується з порушенням дотриманням сівозмін і повертається на попереднє місце вже на 2-3 рік.

«Хворі рослини за сильного ступеня ураження передчасно жовтіють, відстають у рості та розвитку. На коренях навіть неозброєним оком можна побачити численні цисти нематод. У зараженої рослини знижується рівень фотосинтезу, і як наслідок цього – зменшується її біомаса. Падає товарна цінність новоутворених бульб, погіршується їхня якість – зменшується вміст сухої речовини, крохмалю, білку, вітаміну С», – йдеться у повідомленні.

Водночас у розпорядженні не зазначено, що власники господарств повинні знищувати інфіковані плоди.