Два бурих ведмеді сіли їсти заготовлені для них лісниками харчі

Трьох ведмедів помітили на лісових гірських стежках працівники «Путильського лісового господарства». Тварини потрапили в фотопастки, які раніше розставили лісники. 13 травня фотокамера двічі фіксувала прогулянки та вечерю ведмедів.

Фотопастки у філії «Путильського лісового господарства» ставлять на тих місцях, де вже раніше помічали диких тварин. Або ж поблизу так званих годівниць, куди спеціально для звірів насипають зерно, качани кукурудзи, овочі.

Перший раз сім'я з двох ведмедів потрапила в фотопастку саме біля такої годівниці. Ведмеді помітили харчі на траві і всілися їсти. Інша фотопастка зловила одного ведмедя, коли він прогулювався лісовою дорогою.

Цього року під час обліку мисливських тварин в лісах Чернівецької області нарахували 35 бурих ведмедів. Лісники зазначають, що ці ведмеді тільки прокинулися зі зимової сплячки, тому якщо люди прогулюються лісами «Путильського лісового господарства», слід бути обачними.

«Туристам не варто заходити у певні лісові місцини, які є типовими місцями життя ведмедів. Це глухі ліси з буреломом, тобто, з давно поваленими від вітру деревами. Також ліси, які перемежовуються з болотами, галявинами, водоймами», – повідомили в Подільському лісовому офісі.