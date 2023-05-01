Нацпарк «Ужанський» звинуватив прикордонників у вбивстві ведмедиці під час незаконного полювання

Ведмедицю – маму ведмежати, яке приблукало до села на Закарпатті, застрелили у результаті незаконного полювання. Національний парк «Ужанський» звинуватив у вбивстві ведмедиці прикордонників. Такі висновки зробили працівники Ужанського національного природного парку в результаті проведеної перевірки. Наразі Держприкордонслужба проводить службову перевірку та встановлює осіб на фото, пише «Суспільне». Водночас пізніше Західне регіональне управління ДПСУ спростувало звинувачення НПП «Ужанський» на адресу прикордонників у вбивстві тварини.

За інформацією Ужанського НПП, під час з’ясування обставин інциденту з ведмежам, яке приблукало до села Домашин, порівняння отриманих фото, а також відео, які опублікувала державна прикордонна служба України в повідомленні про виявлення ведмежати у селі Стужиця, працівники нацпарку зробили висновок, що йдеться про одного й того ж ведмедя.

Працівники Ужанського НПП повідомили, що провели опитування для з'ясування обставин подальшої долі ведмедиці. «В результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена в результаті незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовими особами ДПС України», – йдеться у повідомленні.

«Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі», – повідомили в НПП «Ужанський».

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук в коментарі «Суспільному» повідомила, що наразі у загоні проводять службову перевірку, встановлюють осіб на фото. «Коли нам буде відома якась інформація, одразу повідомимо», – сказала вона.

Невдовзі після цього на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби з’явилося спростування інформації, яку опублікував Національний природний парк «Ужанський».

«Викладена інформація не відповідає дійсності. Як наразі встановлено, на початку квітня цього року на ділянці прикордонного підрозділу «Кам’яниця» Чопського загону прикордонний наряд виявив труп самця ведмедя, а не ведмедиці, що підтверджується відповідним актом. Про виявлення тіла звіра керівник прикордонного підрозділу проінформував працівників Кам’яницького лісництва. Останні прибули на місце виявлення мертвої тварини і у присутності прикордонників переконались у природній смерті ведмедя. Після цього лісівники закопали труп тварини у землю, що підтверджується відповідним актом, у якому також зазначено про відсутність ознак вогнепальних поранень», – сказано в повідомленні прикордонників.

У ньому зазначається, що відстань від місця, де знайшли тіло ведмедя, становить близько 60 кілометрів від району, де військовослужбовці відділу «Стужиця» раніше знайшли ведмежа, про яке йшлося в дописі представника Ужанського національного парку.

«Для повної об’єктивності і встановлення всіх обставин керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування. На місце події викликали також співробітників Нацполіції та Кам’яницького лісництва», – наголошується в повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, 14 квітня Західне регіональне управління ДПСУ опублікувало відео та інформацію, що неподалік місця тривалого несення служби прикордонного наряду відділу «Стужиця» Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами. 16 квітня цього ж року староста села Домашин повідомив керівника відділення та адміністрацію Ужанського НПП, що протягом двох останніх днів мешканці села спостерігають появу малого ведмежати без ведмедиці. Тоді ведмежа передали до Реабілітаційного центру.