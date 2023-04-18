Ведмежа мають повернути у дику природу Закарпаття

Працівники Ужанського нацпарку врятували маленьке ведмежа, яке на Великдень помітили у селі на Закарпатті. Ведмедика забрали у реабілітаційний центр у Синевирі, його мають доправити в один з європейських центрів з реабілітації маленьких ведмежат, відтак – повернуть у дику природу неподалік місця, де його знайшли.

Як у понеділок, 17 квітня, повідомила прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, працівники Ужанського нацпарку дізналися про одиноке ведмежа на Великдень. Про те, що маленький ведмедик перебуває поблизу села Домашин Великоберезнянського району природо охоронцям повідомив сільський голова.

«Наразі ведмежа вже у безпеці та передане під опіку фахівців Реабілітаційного центру бурого ведмедя у Національному природному парк у"Синевир" Тепер його мають доправити в один з європейських центрів з реабілітації маленьких ведмежат. Після чого ведмедик буде повернений у дику природу за місцем вимушеного вилучення», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві додають, що наразі грецька недержавна організація ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS попередньо надала згоду на реабілітацію ведмедика. Природоохоронці уточнюють, що після реабілітації ведмежа знову опиниться у дикій природі.