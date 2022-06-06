Орел перебуватиме під опікою працівників Галицького нацпарку

Екоінспекція вилучила червонокнижного орла із приватного Карпатського зоопарку в селі Яблуниця, що поблизу гірськолижного курорту «Буковель». Власниця зоопарку віддала орла екоінспекторам добровільно, птаха передали до реабілітаційного центру Галицького національного природного парку.

Як у понеділок, 6 червня, повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу, йдеться про червонокнижного орла-могильника. Екоінспекції повідомили про незаконне утримання птаха у Карпатському зоопарку екоінспекції в селі Яблуниця Поляницької територіальної громади.

«За сприяння інспекції власниця закладу погодилась добровільно віддати рідкісного птаха. Орла передали до реабілітаційного центру Галицького національного природного парку. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища брав участь у процедурі передачі», – йдеться у повідомленні екоінспекції.

Птаха оглянув ветеринар, в орла наразі задовільний стан. Деякий час орел перебуватиме на карантині, згодом його утримуватимуть у напіввільних умовах, також природоохоронці розглянуть можливість перебування орла в природному середовищі існування.

Зазначимо, 23 травня представники громадської організації «UAnimals» оприлюднили звернення, в якому йшлося про утримання тварин у Карпатському зоопарку у Татарові в неналежних умовах та затісних клітках. Також зоозахисники направляли звернення до поліції з проханням перевірити законність утримання диких тварин у Карпатському зоопарку.