Частина національних парків і заповідників опинилася в зоні гуманітарної кризи

Уже на початку березня на третині площ, які належать природно-заповідного фонду України велись бойові дії. Значних втрат при цьому зазнають і природоохоронні об’єкти – заповідники, національні парки, зоопарки. Про це пише LB.ua з посиланням на дані Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, що оприлюднені на сайті ВРУ.

«Агресор веде бойові дії на території 900 об’єктів природно-заповідного фонду площею 12406,6 кв. км (1,24 млн га), що становить близько третини площі природно-заповідного фонду України», – йдеться у повідомлені.

Природно-заповідний фонд вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, а також вздовж східного і північного кордонів України зазнає особливих уражень.

Крім того, частина національних парків опинилася в зоні гуманітарної кризи. Деякі природоохоронні території позбавлені можливості отримати фінансування. Для прикладу, в об’єктах природно-заповідного фонду, де є велике поголів’я диких тварин, зокрема біосферний заповідник «Асканія-Нова» (тут зібрані і живуть на волі різноманітні види тварин, деякі в дуже обмеженій кількості у світовому масштабі, унікальні для всього світу), національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький», природний заповідник «Єланецький степ».

Проблеми із фінансуванням мають і зоопарки. Під загрозою знищення перебувають близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га.

Нагадаємо, раніше російські військові вбили двох людей, які годували тварин в харківському екопарку.