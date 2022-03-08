Військові Російської Федерації вбили двох людей у харківському «Фельдман Екопарку», які прийшли туди погодувати тварин. Про це повідомили представники екопарку.

«Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, аби хоча б один раз у три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем», – повідомили на сторінці екопарку у Facebook.

Зазначається, що в екопарку роблять усе для того, аби врятувати тварин і не наражати на небезпеку людей.

Як зазначає «Укрінформ», «Фельдман Екопарк» є регіональним ландшафтним парком, безбар’єрним майданчиком для роботи соціальних проектів, спрямованих на допомогу дітям з особливими потребами, молоді з девіантною поведінкою, людям, постраждалим в результаті конфлікту на сході України, популяризації здорового способу життя в цілому, а також підтримку молодих дарувань.

Нагадаємо, 7 березня росіяни завдали обстрілів по Дергачівському районі в Харківській області. Зокрема снаряди влучили в Дергачівський ліцей №3. Внаслідок обстрілів є поранені діти, відомо про одну загиблу людину.

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