Ворожі снаряди влучили в Дергачівський ліцей №3

Росіяни завдали обстрілів по Дергачівському районі в Харківській області. Зокрема снаряди влучили в Дергачівський ліцей №3. Внаслідок обстрілів є поранені діти, відомо про одну загиблу людину. Про це у понеділок, 7 березня, близько 9:30 повідомив Дергачівський міський голова В’ячеслав Задоренко.

«Декілька хвилин тому з ворожої артилерії було обстріляно Дергачівський ліцей №3. Є інформація про одного загиблого на вул. Каштановій, до Дергачівської центральної лікарні доставлено поранених, зокрема дітей», – написав на своїй сторінці у Facebook В’ячеслав Задоренко.

Фото В’ячеслава Задоренка

Він зазначив, що обстріли міста продовжуються. А також закликав мешканців знайти безпечні укриття та не виходити на вулиці.

За інформацією Харківської обласної поліції, станом на 09:00 7 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій вже загинуло 209 осіб, серед яких 133 цивільних, у тому числі п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранено 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни. Внаслідок наземних та повітряних атак виникло багато руйнувань та кілька десятків пожеж.

Нагадаємо, що вчора під час вечірнього бомбардування Харкова загинуло вісім мирних жителів. Протягом минулої доби росіяни обстріляли та бомбардували не лише Харків, але й сусідні населенні пункти.

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