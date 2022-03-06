Евакуйовані ведмеді раніше жили у притулку Біла скеля

Із притулку «Біла скеля» під Києвом евакуювали у притулок «Домажир» біля Львова 5 ведмедів. Про це ідеться на фб-сторінці «Домажиру»

«У надзвичайних ситуаціях ми повинні бути готові діяти швидко та підтримувати один одного. З притулку для ведмедів «Біла скеля» під Києвом до нашого ведмежого притулку «Домажир» було перевезено 5 ведмедів, оскільки притулок біля Києва наразі є небезпечним місцем. Здоров’я та безпека команди і тварин є для нас надзвичайно важливими», – ідеться в дописі.

Врятованих ведмедів привезли у Домажир 5 березня. Фото притулку

Як інформував ZAXID.NET, у Львові у Домівці врятованих тварин, що у парку «Знесіння» на вул. Довбуша, створили штаб допомоги тваринам, яких покинули.