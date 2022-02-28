У Домівці врятованих тварин створили штаб допомоги покинутим тваринам

У Домівці врятованих тварин, що у парку «Знесіння» на вул. Довбуша, створили штаб допомоги тваринам, яких покинули. Адже через військові дії в країні багато людей виїжджають із міста чи країни та залишають своїх тварин. Також тварини, яких сюди привозять переселенці, губляться, або люди просто покидають їх.

«Багато хто виїжджає, тікає з країни і безвідповідально викидає тварин на вулицю. Ці тваринки в шоці, стресі, вони не розуміють, що відбувається. Вони теж потребують допомоги. Тому у львівських волонтерів виникла ідея створити штаб допомоги для переселенських тварин. Штабом буде Домівка врятованих тварин», – повідомили у понеділок, 28 лютого, на сторінці домівки у Facebook.

Волонтери та небайдужі львів’яни привозять покинутих тварин до домівки.

«Вчора з вокзалу привезли трьох собак. Сьогодні вже привезли 10 тварин. На даний момент нам терміново потрібні переноски для 20 котиків, яких залишили напризволяще. Також можна стати куратором якогось котика і допомогти йому знайти дім та взяти під свою опіку», – повідомив ZAXID.NET керівник домівки Орест Залипський.

Тож у домівці потребують допомоги небайдужих. Наразі необхідні:

мокрі/сухі корми для собак та котів ( особливо для котів);

переноски;

допомога автотранспортом (завезти/привезти);

глибокі лотки.

Також можна допомогти фінансово. Картка для благодійних внесків:

4149 4993 8798 2943 «Приват Банк» Мончак Галина

Якщо ви виявили тварин, яких покинули, звертайтеся за номерами телефонів: 073 9292073, 096 5201249.

Також у ЛКП «Лев» повідомили, що допомоги потребують тварини у різних містах. За їхньою інформацією, зараз 3,5 тис. собак і котів перебувають у Притулку для бездомних тварин Сіріус, 1000 собак у Притулку для тварин SOS/Animal shelter SOS, 1000 собак у Гостомельскому притулку, тисячі тварин в притулках сходу та півдня України.

Тож, якщо ви можете допомогти, корм для собак та котів просять доставляти за адресами:

ЛКП «Лев» – м. Львів, вул. Промислова, 56;

ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» – м. Львів, вул. Жовківська, 18.

Також кошти можна перерахувати на благодійні рахунки ЛКП «Лев» з приміткою «Хвостатим заручникам війни».