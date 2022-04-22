Цирковий кінь загинув від зневоднення і недоїдання

У приватному комплексі «Буковинська Троя», що за 20 км від Чернівців, від зневоднення і недоїдання помер цирковий кінь. За даними Держспоживслужби, тварина померла у муках. Кінь перебував на території клубу із 2019 року: тоді тварина прибула у Чернівецьку область із Будапештським цирком, власник залишив циркових коней в Україні через карантин.

Як у коментарі «Суспільному» повідомила заступниця начальника управління Держспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован, цирковий кінь помер вранці четверга, 21 квітня. Причина смерті тварини – зневоднення та недоїдання. «Тварину нагодували сухим сіном і утворили закупорювання шлунку та кишківника. Від цього тварина в муках померла», – зазначила Анжела Косован.

Також повідомляється, що ветеринар оглянув інших тварин у комплексі — їх стан незадовільний. Власник комплексу «Буковинська Троя» Володимир Воронюк пояснив журналістам, що тварини належать Будапештському цирку, який раніше перебував у Чернівцях. З цирком уклали угоду щодо оренди місць для тварин. Їх годує конюх від цирку, водночас власник комплексу не має документів на тварин та не займається ними.

Як інформує Держспоживслужба у Чернівецькій області, перевірку на території кінного клубу «Буковинська Троя» провели минулого тижня, у п’ятницю, 15 квітня. На неналежне утримання тварин на території комплексу Держспоживслужбі поскаржилась мешканка села Снячів, відповідну заяву також оприлюднили представники громадської організації «Асоціація зі скачок і перегонів».

Відповідно до даних Держспоживслужби, на території комплексу утримуються свійські тварини – 13 коней, які належать власнику, та циркові тварини: 4 верблюди, дві лами, два осли, 4 коней та інші, які належать власнику Будапештського цирку. Відомо, що цирк заїхав на територію Буковини у 2019 році та через введення карантинних обмежень призупинив свою роботу та залишив тварин на зимівлю. В результаті, тварини залишилися на території«Буковинської Трої» до цього часу.

За словами заступниці начальника управління Держспоживслужби у Чернівецькій області Анжели Косован, під час перевірки виявили у «Буковинській Трої» виявили трьох коней у жахливому стані: «Вони худі, мають хворобливий вигляд, потребують термінового обстеження та лікування. Верблюди, лами та поні у хорошому стані, у всіх тварин, станом на сьогоднішній день, є сіно, також, є запас вівса, щодо води у циркових коней – немає поїлок», – зазначала Анжела Косован у дописі на Facebook.

Працівник цирку, який доглядає за тваринами, відмовився добровільно передати тварин для обстеження та лікування. Власнику тварин за порушення вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» винесли припис на усунення порушень із визначеними конкретними термінами виконання. За сприяння волонтерів, тварин у комплексі «Буковинська Троя» відвідав ветеринар. Держпродспоживслужба також звернулась до поліції щодо неналежного утримання тварин в комплексі.

Зазначимо, комплекс «Буковинська Троя» розташований у селі Реваківці, за 22 км від Чернівців. Це – кінно-спортивний клуб, ресторан, міні-зоопарк, страусина ферма, відкритий акваріум. Територія комплексу займає близько 6 га. Тут, зокрема, проводять заняття із верхової їзди, для цього є три манежі (один закритий для катання взимку) та конкурне поле. У господарстві розводять страусів, кроликів, нутрій, шиншил, овець, декоративних свиней, а також безліч голубів, павичів.