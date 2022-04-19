За отруєння собак чоловікові загрожує до восьми років тюрми

Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який отруїв трьох собак. Підозрюваного доставили до відділку поліції, у разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у вівторок, 19 квітня, повідомила прес-служба патрульної поліції, чоловіка затримали на вулиці Рівненській у Чернівцях. Про його дії патрульним повідомили перехожі. Поліцейські перевірили камери спостереження та затримали місцевого мешканця, який отруював тварин.

«На вулиці Рівненській, до патрульних підійшли небайдужі громадяни та повідомили, що неподалік невідомий чоловік отруює собак.Поліцейські негайно направилися на місце події та побачили моторошну ситуацію: три собаки постраждали від дій невідомого. Переглянувши камери відеоспостереження та поспілкувавшись з очевидцями інспектори знайшли чоловіка, який отруїв собак», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Громадянина доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.Відповідно, до ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами), за скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.