Хто саме жорстоко вбив собаку, наразі з'ясовують правоохоронці

У Хмельницькому перехожий знайшов пакет з мертвою порубаною собакою. Поліція відкрила кримінальне провадження і шукає причетних до злочину. За жорстоке поводження з твариною зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, повідомлення на лінію 102 надійшло пообіді в п'ятницю, 25 березня. Чоловік розповів, що під час прогулянки в одному з мікрорайонів Хмельницького він побачив пакет з мертвою порубаною собакою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт до півроку, або обмеження волі до трьох років.

Також поліція шукає зловмисників, причетних до вбивства тварини. «Якщо ви стали свідками чи маєте будь-яку інформацію щодо цього факту жорстокого поводження з твариною — повідомте на спецлінію «102». За жодних умов ніхто не має права жорстоко поводитися з тваринами», – повідомляє поліція.