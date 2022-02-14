Після притулку, лева мали відвезти в Африку

Лев з села Старуня на Прикарпатті наразі залишається у власника. Андрій Сидорук відмовився віддавати тварину у притулок, бо йому не сподобався автомобіль у якому мали перевозити лева до спеціалізованого притулку поблизу Борисполя. За словами власника лева на його рішення вплинула і відсутність ветеринара, який мав приїхати з притулку та супроводжувати тварину.

Про те, що лев з села Старуня, якого мали передати у спеціалізований притулок на Київщині, залишається у селі повідомило «Суспільне Карпати». У суботу, 12 лютого, за твариною приїхав спеціальний автомобіль з притулку, проте власник тварину так і не віддав, бо йому не сподобалося авто і клітка у якій мали перевозити лева.

«У нас була домовленість з Наталією Поповою [засновниця благодійного фонду «Порятунок хижих тварин»], що має бути ветеринар. Вона мені пообіцяла, що лікар їде від неї і супроводжуватиме лева. Але тут — ніякої техніки безпеки. Лев — хижак, тоді як ви його збираєтеся довезти? Я за те, щоб мій лев жив, я не хочу просто позбутися його. Цього я робити не буду», — заявив Андрій Сидорук.

Зазначимо, про те що лева мають передати у спеціалізований притулок 2 лютого повідомила прес-служба Державної екоінспекції Карпатського округу. Після адаптації у притулку, тварину в рамках міжнародної співпраці мали б передати в один із національних парків Африки для проживання у напіввільних природних умовах. Про те, що Андрій Сидорук без відповідних дозволів утримує в приватному дворі лева, стало відомо після скарг місцевих мешканців. Люди нарікали, що лев часто перебуває на самовигулі.