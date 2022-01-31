У ведмежому притулку «Домажир» майже усі підопічні зараз перебувають у зимовій сплячці. Лише четверо малих ведмежат цьогоріч не поснули.

«Вони не пішли спати, оскільки були вилучені в мами-ведмедиці в дуже молодому віці, приблизно одномісячному. І такий є приклад інших притулків, що ведмежата в такому віці без ведмедиці не йдуть в зимовий сон. І ми це бачимо і на нашому прикладі», – розповідає Наталія Галайко, керівниця служби з догляду за тваринами.

Нещодавно ведмежатам виповнився рік. Це три хлопчики та одна дівчинка. Усі із грайливим характером, а дівча Дженні ще й хвацько залазить на верхівку тутешньої верби – там ласує корою. У притулок ведмежата потрапили виснажені, раніше жили у непридатних умовах. Тож і природні ведмежі інстинкти, такі як впадання у сплячку, в них недорозвинені.

«Прибули вони до нас в 5-місячному віці, десть кінець червня – початок липня. Важили вони приблизно 25-27 кг. Зараз вони набрали досить багато ваги, це десь приблизно 80-90 кг, може й більше. І це є досить правильна, номальна вага для них зараз», – додала Наталія Галайко.

Загалом у притулку майже три десятки клишоногих підопічних. Їхній сон триває зо три місяці. Поїсти вилазять вже навесні.

«Вони прокидаються з зимового сну, починається поступовий мінімальний раціон. Пізніше він збільшується-збільшується, і восени ведмеді їдять найбільше, оскільки йде накопичення жирів. Але вже ближче до початку зими, коли доглядачі вже бачать, що вони готуються до зимового сну, індивідуально для кожного ведмедя цей раціон може змінюватися, може зменшуватися навіть», – розповідає Ольга Федорів, менеджерка з маркетингу у ведмежому притулку.

Зараз сплять усі. Та в декого сон не надто міцний. Такі ведмедики можуть вилазити на коротку прогулянку.

«Є вольєр, де проживають двоє ведмедів – це Потап і Маша, яких ми соціалізували. І тут є штучно створений барліг, який собі обрав Потап для зимування. І коли він вийшов прогулятися, Маша за цей час зайняла його барліг. Він мусив дочекатися, поки Маша вийде з того барлогу, і знову заліз. І вже з того часу не виходить, напевне, щоб Маша знову не зайняла його», – додає Ольга Федорів.

Відвідувачів тут зараз не приймають – чекають, допоки настане весна і більшість ведмедів прокинуться.

«Як правило, ми сезон починаємо 1 березня. Дуже раді першим відвідувачам, тому що ми робимо таке маленьке свято "Проснись, ведмедику". І в цей час першим відвідувачам ми розказуємо, як пройшов сон, хто ще відпочиває», – зазначив Ігор Николин, директор ведмежого притулку «Домажир».

Коли почнуть прокидатись ведмедики – залежить від температури повітря та спокою довкола. А малих ведмежат цьогоріч вже збираються перевести у великий лісовий вольєр. І хтозна, можливо, наступної зими вони поринуть у глибокий ведмежий сон.

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