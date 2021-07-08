У Ведмежому притулку «Домажир» з’явилися нові мешканці. Там оселилися четверо маленьких ведмежат. Їм лише по п'ять місяців – вони у притулку наймолодші. Одного звати Андор. Його привезли в червні з зоопарку поблизу Сколе. Ще трьох малят доставили у вівторок, 6 липня. Вони жили у контактному зоопарку на Київщині без належних умов. Та завдяки зоозахисникам малюків вдалося тимчасово перевезти у тамтешній центр реабілітації «Біла Скеля», а вже звідти – на Львівщину. Зараз вони ще освоюються на новому місці.

Ведмежий притулок «Домажир» створений для порятунку бурих ведмедів. Тут їх можна побачити в умовах. що максимально наближені до природних, а також поспостерігати за їхнім життям. А під час екскурсій гостей закликають до екосвідомості та гуманного ставлення до тварин.

Андор – наймолодший мешканець «Домажиру». Йому лише п’ять місяців. У ведмежому притулку він оселився зовсім нещодавно, але вже добре освоївся. Цей малюк дуже любить гратися.

«Ми спеціально збудували для нього особливий вольєр. Тому що це дитинча, яке потребує особливої уваги. Він був народжений в приватному зоопарку, що біля Сколе. Ми домовилися, що він переїде до нас для того, щоб створити йому кращі умови для проживання», – розповів директор Ведмежого притулку «Домажир» Ігор Николин.

Разом із Андором у ведмежому притулку оселилися і його батьки. Тато Сірко – один із найбільших ведмедів, що живуть тут, та мама Рута.

«Вони зараз проходять реабілітацію. Звикають до нових місць утримання. І, як тільки буде змога, ми збудуємо ще лісові вольєри і зможемо їх перевести туди», – розповів Ігор Николин.

У вівторок, 6 липня, до притулку привезли ще трьох маленьких ведмежат. Їм також по 5 місяців. Імен цим клишоногим ще не придумали. Ця трійця жила у зоопарку на Київщині. Там вони були своєрідною атракцією – відвідувачі контактували з ними і робили фото. Там ведмежата не мали належних умов для проживання. Призвичаїтися на новому місці їм допомагає доглядальник, він для них наче друга мама.

«Вони орієнтуються на доглядачів, як у природі орієнтуються на маму. Я можу просто стояти, вони підбіжать, доторкнуться до руки і зрозуміють, що доглядач присутній і бігають далі, і чуються вже спокійніше. Певними жестами можна показати їм як зайти в воду. Або, як я казав, траву щипати рукою», – пояснює доглядальник за ведмедями.

Для ведмежат у притулку створюють комфортні умови – облаштовують водойми для купання та розробляють спеціальний раціон. А ще всіх клишоногих, які потрапляють сюди, спершу обов'язково обстежує ветеринар.

«Під час кожного порятунку ми беремо забір крові на розширений аналіз і також робимо повне обстеження. Це є або рентген, або ультразвук. І тоді ми робимо висновки. Часто тварини, які в неволі, мають дуже погані зуби. Тоді ми займаємося лікуванням зубів», – розповіла керівниця служби догляду за тваринами притулку Наталія Галайко.

Ведмежий притулок «Домажир» заснували, аби врятувати тварин із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Адже ведмеді – звірі, які багато рухаються, вони шукають їжу, лазять по деревах, копають землю чи облаштовують барліг. Тож жити у неволі вони не можуть. А у притулку для них створені всі умови, які максимально наближені до природних.

«Ще одна дуже важлива річ – наша екопросвітницька робота. Ми розказуємо про наших тварин, про життя бурого ведмедя. Таким чином спонукаємо людей задуматися: як би ми мали вести себе, як би мали жити в гармонії з дикою природою», – зазначає директор притулку Ігор Николин.

Зараз у Ведмежому притулку «Домажир» мешкають 28 ведмедів.

Ведмежий притулок «Домажир» – рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів, що розташований за 15 км від Львова біля с. Домажир. Заснований за підтримки Міжнародного фонду «Чотири лапи» (Австрія). У притулку в умовах, що максимально наближені до природніх, живуть ведмеді, яких врятували з притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Більше інформації про притулок можна знайти на сайті та на сторінці у Facebook.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter