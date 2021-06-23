До притулку привезли ведмедів: Руту, Сірка та Андора

Ввечері вівторка, 22 червня, до ведмежого притулку «Домажир», що біля Львова, привезли ще трьох тварин. Зараз ведмеді почувають себе добре і проходять адаптацію до нових умов проживання, повідомили ZAXID.NET працівники притулку.

Усіх трьох ведмедів привезли з Львівської області, однак звідки саме, та з яких умов забрали тварин до притулку у тамтешній прес-службі не розповідають. Відомо, що серед тварин одна самка та два самці. Звати їх Рута, Сірко та Андор.

Після переїзду тваринам необхідно пройти адаптацію та освотися на новому місці. Тому, аби у них не було стресу, ведмедів ще тримають у вольєрах. Люди зможуть на них подивитися за кілька днів, коли тварини повністю освояться на новому місці.

Відтепер у ведмежому притулку «Домажир» живуть 25 тварин. До слова, притулок розташований у Яворівському районі, за 15 км від Львова. Нагадаємо, раніше у притулок привезли двох ведмедів із президентської резиденції. А також тут оселилися два ведмеді з приватного зоопарку на Донбасі та три тварини, які жили в ресторанах.

У притулку в умовах максимально наближених до природніх, живуть ведмеді, яких врятували з притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів.

Ведмежий притулок працює щоденно без вихідних, з 10:00 до 19:00. Вхідний квиток коштує 100 грн для дорослої людини і 50 грн для дітей.