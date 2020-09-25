У п’ятницю, 25 вересня, працівники ведмежого притулку «Домажир» показали двох врятованих ведмедів — Лео та Меланку. До притулку, що розташований у Яворівському районі на Львівщині, тварин привезли з Івано-Франківщини ще у вівторок. Раніше вони мешкали у президентській резиденції «Синьогора», що розташована біля с. Гута. Операція з порятунку тривала кілька місяців.

Лео та Меланку знайшли лісівники у 2006 році ще зовсім малими. Ведмедів одразу передали в резиденцію «Синьогора». Вони проживали у клітці з бетонним покриттям, тож не мали доступу до природніх умов. Але за ними доглядали добре, – відзначають зоозахисники.

«На вилучення ведмедів їхала велика команда. Туди ми добиралися десь 4 години. Приблизно стільки ж тривала дорога назад. Ми робили зупинки, дивилися, чи з ведмедями все добре, як вони себе поводять», – розповіла Оля Федорів, менеджерка з маркетингу притулку «Домажир».

За її словами, коли працівники притулку з волонтерами і зоозахисниками приїхали в «Синьогору», то ведмеді не виявляли жодної агресивної поведінки, були напрочуд спокійними. Тож проблем із перевезенням не було.

Тепер ведмеді у безпеці, тож потрохи звикають до нових умов.

«Ми дамо їм можливість бути на більшій території. Лео і Меланка матимуть доступ до великого басейну. А також ми проведемо збагачення території (їжу ховають на території вольєру – ред.), для того, щоб вони могли шукати їжу. Так вони зможуть повернутися до своїх природніх звичок», – запевняє Наталя Галайко, керівниця служби по догляду за тваринами.

Лео і Меланка полюбляють кавуни та рибу. А моркву не доїдають до кінця і залишають на пізніше.

«Лео – спокійніший. А Меланка, як справжня жінка, – шустріша», – кажуть працівники ведмежого притулку.

Попереду у врятованих тварин – лікувальні процедури.

«Ветеринарний огляд вони будуть мати через місяць, коли прибуде до нас лікар із «Four paws». Через карантин українські кордони зачинені, тож він не мав змоги приїхати раніше. Після цього ветеринарного огляду, під час якого ми зробимо рентген та ультразвукову діагностику, ми зможемо сказати, який у них стан», – підсумовує Наталя Галайко, керівниця служби по догляду за тваринами.

Зоозахисники також розповіли, що в неволі у Лео та Меланки народилися ведмежата, але, на жаль, їхня доля невідома. Та врятовані ведмеді зможуть мати потомство.

На сьогоднішній день у притулку «Домажир» живуть 19 ведмедів. До кінця року до них мають приєднатися ще дві тварини. Нагадаємо, у серпні у притулок «Домажир» привезли двох ведмедів із приватного зоопарку на Донбасі.