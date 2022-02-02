Після втручання екологів та поліції, власник лева погодився віддати його у спеціалізований притулок

Лева, якого утримував у своєму дворі мешканець села Старуня Богородчанського району, передадуть у притулок поблизу Борисполя. Про те, що чоловік без відповідних дозволів утримує в приватному дворі лева, стало відомо після скарг місцевих мешканців. Люди нарікали, що лев часто перебуває на самовигулі. У вирішення ситуації втрутилась Державна екоінспекція Карпатського округу, яка і домовилася з притулком про тимчасове перебування лева.

Мешканець села Старуня Богородчанського району Андрій Сидорук придбав лева ще кошеням. За словами чоловіка у такий спосіб він хотів врятувати тварину від знущань. Доки тварина була малою ніхто на неї не зважав, але коли лев виріс, місцеві мешканці почали скаржитися, що вона часто перебуває на самовигулі. Власник лева це заперечує, але після втручання в ситуацію екологів та поліції погодився віддати її у спеціалізований притулок.

«Державна екологічна інспекція Карпатського округу зв’язалась з декількома притулками тварин з клопотанням прийняти лева на тимчасове утримання. В результаті перемовин досягнуто домовленості із благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Порятунок диких тварин», який погодився прийняти лева на тимчасове утримання. Власник тварини пообіцяв добровільно передати лева в притулок. Узгоджується процедура передачі», – йдеться у повідомленні прес-служби Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Після адаптації у притулку, тварина в рамках міжнародної співпраці буде передана в один із національних парків Африки для проживання у напіввільних природних умовах.