Чоловік у суді розповів, що іноді надає послугу з катання людей на коні, але не є підприємцем

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував мешканця приміського села Петрики за катання людей на конях поблизу ялинки. Адмінпротокол на конюха Михайла Кульчицького склали після того, як його кінь копнув 5-річного хлопчика в живіт. Тоді батьки постраждалого звернулися до поліції і 5 січня правоохоронці склали на власника коня протокол за відсутність дозвільних документів. Як виявилося, це не перший протокол Михайла Кульчицького за відсутність ліцензії на катання на конях.

«2 січня приблизно о 21:00 поблизу Театрального майдану у Тернополі Михайло Кульчицький здійснював господарську діяльність без державної реєстрації як суб'єкт господарювання, а саме надавав послуги перевезення верхи на коні вартістю 30 грн за одну поїздку. У судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у вчиненому адмінправопорушенні та щиро розкаявся у вчиненому. Додатково зазначив, що іноді надає послуги з перевезення верхи на коні та отримує за це прибуток. Зауважив, що податок з такого прибутку не сплачує», – йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду.

Чоловік також визнав, що знає про необхідність ліцензії на таку діяльність і раніше навіть був зареєстрований як підприємець, але останнім часом катав людей у центрі Тернополя без дозволів.

Цікаво, що у липні 2021-ого на нього вже складали адмінпротокол за відсутність дозволів. Втім, тоді суд закрив ту справу так і не оштрафувавши Михайла Кульчицького через закінчення термінів притягнення до відповідальності. Втім, цього разу суддя Тернопільського міськрайонного суду Ірина Марциновська визнала чоловіка винним та присудила йому штраф у 17 тис. грн.

Зазначимо, біля новорічної ялинки у Тернополі господарі традиційно приводять живих коней, аби за гроші покатати на тваринах усіх бажаючих. П'ятихвилинна поїздка навколо ялинки на центральній площі коштує 100 грн.