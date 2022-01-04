Сім'я з двома дітьми сама підійшла до коня, аби покатати на тварині старшого сина

Біля головної ялинки на центральній площі Тернополя кінь вдарив копитом 5-річного хлопчика. Інцидент стався у той момент, коли старший брат хлопчика катався на тварині. Постраждалого госпіталізували у Тернопільську обласну дитячу лікарню. Медики зазначають, що наразі його життю нічого не загрожує.

Інцидент на центральні площі міста трапився ще ввечері неділі, 2 січня, проте про нього стало відомо після повідомлення Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини. «Бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка в Тернополі, у відділок поліції, до 5-річного пацієнта. Кінь, що катає дітей по Театральній площі довкола ялинки, копнув хлопчика у живіт. Із закритою травмою органів черевної порожнини маленького пацієнта шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що інцидент трапився тоді, коли 11-річний брат постраждалого попросив батька і матір прокататися на коні.

«Кінь вдарив молодшу дитину, в той момент, коли старшого хлопця садили на тварину. 5-річний хлопчик занадто близько підійшов до задньої частини коня. В цей момент повз проходили бійці Нацгвардії та працівники поліції. Вони відвели сім'ю та постраждалого хлопчика до відділку поліції. Звідти вже викликали швидку допомогу», – розповів заступник прес-секретаря головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Василик.

Батько хлопчика написав заяву в поліцію. Її внесли в єдиний журнал обліку звернень. Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо нещасного випадку, встановлюють кому саме належить тварина.

5-річний хлопчик зараз перебуває в лікарні. Його обстежили і перевели у звичайне відділення. Його життю нічого не загрожує.

Зазначимо, біля новорічної ялинки у Тернополі господарі традиційно приводять живих коней, аби за гроші покатати на тваринах усіх бажаючих. Одна п'ятихвилинна поїздка навколо ялинки на центральній площі коштує 100 грн. Це перший випадок за всі роки, відколи надають цю послугу, коли кінь під час новорічного ярмарку завдав ушкоджень дитині.