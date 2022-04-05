Тигр Абад, який мешкає в екопарку біля Харкова

Неподалік Харкова російські окупанти розбомбили екопарк, у якому живуть понад 4 тис. тварин. Через постійні обстріли та бомбардування багато тварин загинули, а в інших робиті вольєри. Найбільша проблема там з хижаками, їхні вольєри от-от розваляться, і в будь-який момент звірі можуть опинитися на волі. Засновник екопарку Олександр Фельдман повідомив 5 квітня, що ймовірно доведеться приспати усіх хижаків, аби не наражати людей на небезпеку.

До війни у «Фельдман екопарк» жили понад 4 тис. тварин. Здебільшого це були рідкісні тварини, які занесені до Червоної книги. Від початку російської агресії екопарк багато разів обстрілювали. Деяких тварин встигли звідти евакуювати, але багатьох – ні. Зокрема великих хижаків: левів, тигрів, ведмедів та інших.

«Екопарку більше немає. Тепер вже остаточно. Вчора і сьогодні екопарк був масово обстріляний і бомбардований. Вольєри знищені. Зараз найбільша проблема з хижаками. Леви, тигри та ведмеді чудом вціліли, але їхні клітки ледь тримаються. Ще один обстріл і збожевілі від страху тварини зможуть вийти на волю та піти в сторону Харкова», – написав у Facebook засновник екопарку Олександ Фельдман.

Працівники екопарку не можуть допустити, аби хижаки вийшли на свободу і потрапили у місто. Зараз для деяких тварин намагаються облаштувати та домовляються за місце на старому іподромі у містечку Чутово на Полтавщині. Туди спробують вивезти маленьких ягуарів та пантер. Щодо великих кішок та ведмедів, ситуація дуже складна.

«Єдиний варіант, який є – це приспати хижаків. Ніяких шансів, ніяких ідей та місця їх перенаправити немає. Всі дорослі тварини швидше за все будуть знищені...», – сказав Олександр Фельдман.

Про яку кількість хижаків йдеться – невідомо. Тварин ймовірно присплять ввечері 5 квітня.

P.S. Пообіді того ж дня, 5 квітня, заступник мера Дніпра, Михайло Лисенко, повідомив, що питання з евакуацією тварин з екопарку біля Харкова вже вирішене. Однак як саме, не уточнив.