Тварина впала у чашу недіючого фонтану, і самотужки вибратись не могла

У Нетішині рятувальники витягнули з недіючого фонтану бобра, який випадково туди впав і самотужки вибратись не міг. Надзвичайники спіймали тварину і випустили у водойму.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, у вівторок, 11 квітня, до рятувальників зателефонували мешканці Нетішина. Вони повідомили, що у чашу недіючого фонтану в місті впав бобер і не може самотужки вибратися.

«Рятувальники не вперше повертають до дикої природи бобрів та нутрій, котрі потрапляють у тенета цивілізації. Тож і цього разу налякану тварину вдалося піймати та випустити на волю», – йдеться у повідомленні.

Також прес-служба опублікувала відео, на якому видно, як спершу рятувальники спіймали бобра у бочку, а тоді обережно перемістили і випустили у канал. Судячи з відео, у цьому були задіяні п'ятеро чоловіків.

Надзвичайники додають, що біля Хмельницької атомної електростанції мешкає чимало бобрів. Вони облаштовують свої греблі у дренажному каналі неподалік електростанції.