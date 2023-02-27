Вівчарка прийшла до управління превентивної діяльності поліції

У Рівному загублена вівчарка прийшла до відділення поліції. Правоохоронці тимчасово прихистили собаку і опублікували фото, аби знайти її господарів. За добу власники загубленого пса вийшли на зв'язок.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, пес сам прийшов до управління превентивної діяльності поліції в обід у суботу, 25 лютого. На собаці був ошийник, тварина мала доглянутий вигляд. Поліцейські опублікували фото вівчарки та номер телефону, за яким пропонували господарям сконтактувати з поліцією, аби забрати пса.

Правоохоронці тимчасово прихистили тварину. У понеділок, 27 лютого, стало відомо, що власники вівчарки вийшли на зв'язок.

«Знайшлися господарі вівчарки. Чотирилапого втікача забрали додому. Власниця розповіла, що проживає неподалік, а пес зникає не вперше. Жінка подякувала поліцейським за тимчасовий прихисток та небайдужість», – йдеться у повідомленні.