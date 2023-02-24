Частина кажанів після транспортування вже знову впала у сплячку

До Рівненського зоопарку на зимівлю привезли понад півтисячі кажанів. Тварини зимували в підвалі одного з військових об'єктів на півночі України, але оскільки приміщення треба було ремонтувати, кажанів довелось евакуювати. У зоопарку вони перебуватимуть до весни, а тоді їх планують випустити.

Спеціалісти українського центру порятунку рукокрилих зазначають, що переривати сплячку кажанів небажано, але це був вимушений крок. Близько шести годин двоє спеціалістів збирали тварин, аби їх можна було зручно транспортувати. Загалом йдеться про 573 врятових кажанів.

«Ми витратили ще один повний день, щоб ретельно оглянути та зважити їх разом з працівниками Рівненського зоопарку. В результаті 2/3 з них виявились у гарному стані. Вони змогли продовжити зимову сплячку в прохолодному місці», – повідомляють в центрі.

У зоопарку повідомляють, що частина особин має замалу вагу, тож кажанів годують спеціалісти. Коли тварини наберуть необхідну вагу, їх також відправлять зимувати у прохолодне місце.

«Тож побажаємо нашим підопічним солодких снів, успішно відновити сили та набратися енергії перед активним, теплим періодом! З настанням весняного тепла ми плануємо випустити кажанів поряд з тим місцем, де вони зимували», – додають в установі.