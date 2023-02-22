Працівники ДСНС евакуювали зграю кажанів з балкону багатоповерхівки у Дніпрі

На балконі багатоповерхівки у Дніпрі поселились 140 кажанів. До евакуації тварин довелося залучати рятувальників. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

До служби порятунку звернулись мешканці квартири багатоповерхівки у Дніпрі, які виявили зграю кажанів на своєму балконі. Власник квартири підготувався до приїзду рятувальників: викликав будівельну бригаду, яка розібрала гіпсокартонні стіни та підвісну стелю лоджії.

Працівники ДСНС під утеплювачем виявили зграю кажанів: їх було 140 осіб. Тварин помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

Раніше в UAnimals спростували стереотипи про кажанів. Зокрма, там пояснили, що кажани мають специфічний імунітет і можуть бути носіями багатьох вірусів. Однак серед них мало вірусів, небезпечних для людей. Щоб уникнути зараження, потрібно користуватися щільними рукавичками при будь-якій взаємодії з рукокрилими.

Усі види кажанів України харчуються лише комахами, наголошують зоозахисники. Кажани полюють на комах, які можуть літати навколо людини, але волосся їх зовсім не цікавить. Відповідно, якщо кажан і може заплутатись у волоссі, то тільки випадково.