Пса Біма залучали до пошуково-рятувальних операцій, а також він двічі працював у зоні АТО

На Тернопільщині помер 12-річний собака-рятувальник Бім, який був першим службовим псом у лавах тернопільських рятувальників. Собаку залучали до понад 20 пошукових операцій, а на його рахунку – 19 врятованих життів. У вересні 2021 року Біма урочисто провели на пенсію. З тих пір, як уточнила в коментарі ZAXID.NET речниця ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа, тварина жила у одного з рятувальників.

Про смерть лабрадора Біма стало відомо в п'ятницю, 3 лютого, після повідомлення прес-служби ДСНС Тернопільщини. Зазначається, що він був першим собакою-рятувальником у лавах тернопільських надзвичайників.

Бім мав міжнародний сертифікат рятувально-пошукового собаки та був здатен відшукати потерпілого навіть в екстремальних умовах. На рахунку собаки 21 залучення та 19 врятованих життів. Разом зі своїм провідником пес двічі працював у зоні АТО.

«Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті. Він не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Сьогодні ми прощаємось з нашим чотирилапим товаришем. Спочивай, Біме, твоя місія виконана з честю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила Ірина Крупа, наразі в тернопільській ДСНС несуть службу двоє собак-рятувальників.