Майданчик для вигулу собак розташували в парку «Топільче»

У Тернополі відкрили перший майданчик для вигулу та тренування собак. Майданчик розташований у парку «Топільче», облаштували його за кошти громадського бюджету – цей проект був одним із переможців у 2020-му році.

Про відкриття першого у місті майданчика для вигулу собак повідомив телеканал «Тернопіль 1». За словами активістів громадської організації «Щасливі тварини Тернопіль», обгороджена територія – це лише перша частина проекту. Наступного року тут планують встановити спеціальні тренажери для собак.

«Буде спеціальна колода, по якій бігатимуть собаки, це різні тренажери з перешкодами, труба та гірка для собак. Ми ці всі ідеї запозичили з майданчика у Львові і вирішили відкрити в Тернополі щось подібне», – розповідає керівниця проекту ГО «Щасливі тварини Тернопіль» Олена Мудра.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, на території майданчика діятимуть правила для собак і їх господарів. Наприклад, на майданчик не можна буде приносити їжу або ж приходити з маленькими дітьми. Крім того, за собакою треба прибирати, він має бути щепленим і здоровим.