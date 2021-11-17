Пес втік з подвір'я і покусав у Буцневі жінку

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував жительку села Буцнів за те, що її собака втік з дому і покусав перехожу. Окрім цього, суд постановив конфіскувати у власниці собаку Маську.

Пса мають конфіскувати через те, що жінка не дотрималася правил утримання домашньої тварини. Собака Маська перебував на подвір'ї без прив'язі, пробрався через паркан і покусав жінку. У суді зазначили, що господиня тварини вчинила адміністративне порушення за ч. 2 ст. 154 КУпАП (вигулювання собак без повідків і намордників, що спричинило заподіяння шкоди здоров`ю людини).

«25 жовтня 2021 року о 17:30 жителька села Буцнів порушила правила тримання собак, внаслідок чого її собака по кличці Маська втік з території господарства, без нагляду бігав по вул. Шевченка в селі, де поблизу продуктового магазину гавкав на перехожих та вкусив за ліву ногу перехожу. Жінка отримала від укусу собаки ушкодження», – повідомляється в постанові Тернопільського міськрайонного суду від 11 листопада.

Господарка собаки у суді свою провину визнала та просила її суворо не карати. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Василь Позняк постановив визнати винною жінку і накласти на неї штраф 85 грн, а також зобов'язав її сплатити 454 грн судового збору. Окрім цього, суд постановив конфіскувати собаку, який покусав постраждалу.