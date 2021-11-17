Господарі одразу звернулись до поліції, зловмисника наразі шукають

У центрі Кіцмані Чернівецької області невідомий посеред вулиці застрелив собаку на очах у господаря. Інцидент трапився ще в неділю, 14 листопада, однак стало відомо про нього лише вчора, 16 листопада, після публікації власниці собаки Юлії Троянської. За словами жінки, її пес був ручний й не агресивний, до того ж під час інциденту чоловік стояв за два метри від собаки. Наразі поліція шукає зловмисника.

«Близько 16 години мій чоловік пішов прогулятися з нашим домашнім улюбленцем Догі. Собака абсолютно не агресивний, ручний. Гуляли по вул. Миколайчука, а саме біля гуртожитку та кінотеатру. Коли Догі був на відстані 1-2 метри від господаря, пролунав постріл. Якийсь нелюд вбив нашого пса. Уявіть собі, це було вдень, коли багато людей і дітвори ходять тією вулицею. Куля могла потрапити не тільки в собаку, а і в мого чоловіка, або іншу людину чи дитину», – йдеться в повідомленні Юлії Троянської.

Власниця Юлія Троянська розповіла ZAXID.NET, що вони з чоловіком одразу викликали поліцію й передали тіло тварини на експертизу. Проте наразі зловмисника ще не виявили. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила також речниця поліції Тетяна Андрійчук.

«Чоловік звернувся до поліції із заявою. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Наразі чекають результатів паталогоанатомічного розтину для з'ясування причини смерті собаки», – розповіла ZAXID.NET Тетяна Андрійчук.