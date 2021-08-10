Номер автомобіля, який потрапив на відео правопорушення, перевіряють поліцейські

Поліція Буковини розшукує юнаків, які знущались над лисеням заради забави. Відео жорстокого поводження із твариною в Instagram опублікував один із юнаків. На записі помітно, як хлопці тягнуть беззахисну тварину за голову та регочуть з цього. На це відео відреагували зоозахисники, які поскаржились у поліцію на жорстоке поводження з твариною.

Про початок розслідування поліцейські повідомили в вівторок, 10 серпня. «Відео, на якому компанія молодих людей жорстоко поводиться з твариною, правоохоронці виявили 6 серпня в соціальних мережах. Під час перевірки інформації поліцейські встановили автомобіль, зафіксований на відео, а також визначили коло осіб, які можуть бути причетними до знущання над твариною», – йдеться в прес-службі поліції Чернівецької області.

Зазначимо, відео жорстокого поводження з твариною опублікував в соцмережі Instagram користувач alex_zmoshu_. На відео правопорушник також відмітив свого ймовірно товариша Святослава Савкіука. Згодом сторінки обидвох користувачів було видалено, проте запис зберегли й опублікували волонтери зоозахисного руху «Небайдужі» в соцмережі Facebook.

«Подивіться на це відео! Невже у вас воно викликає позитивні емоції. Як мінімум викликають подив такі «веселощі». Просимо поліцію Чернівецької області відкрити кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, склад якого передбачений ст. 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами», – йдеться в повідомленні зоозахисників.

Поліцейські наразі встановлюють обставини злочину, справою займатимуться правоохоронці з міста Сторожинець.