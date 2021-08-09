Яворівський районний суд виніс вирок жителю села Гораєць, який втопив у водоймі двох власних кішок. Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами, однак звільнили від терміну у тюрмі.

26 червня 59-річний мешканець села Гораєць Іван Кузьмич впіймав двох своїх кішок, помістив їх у поліетиленовий пакет, кинув туди цеглину і зав’язав пакет мотузкою. Після цього чоловік викинув цей пакет у водойму неподалік свого села. Дві кішки, яких викинув Іван Кузьмич, загинули.

Поліцейські звинуватили Івана Кузьмича у жорстокому поводженні з тваринами і відкрили кримінальне провадження. 16 липня Кузьмич уклав угоду про визнання своєї винуватості із прокуроркою Христиною Горнецькою. Під час судового засідання у цій справі 4 серпня Іван Кузьмич також визнав свою провину і заявив, що кається.

Суддя Людмила Білецька затвердила угоду Івана Кузьмича з прокурором, визнала його винним у жорстокому погоджені з тваринами та звільнила його від відповідальності, призначивши рік іспитового терміну. Протягом цього терміну він має періодично з’являтися в орган пробації та повідомляти про зміну місця проживання.