Мешканець Новояворівська зупинив авто та відв’язав собаку, коли йому почали сигналити водії

Яворівський районний суд Львівщини визнав винним та оштрафував за жорстоке поводження з твариною мешканця Новояворівська Володимира Каблучка, який їздив із прив’язаною до машини собакою. Йому призначили покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

На початку січня 2021 року правоохоронці порушили кримінальну справу проти 53-річного мешканця Новояворівська Володимира Каблучка через жорстоке поводження з твариною. Справу відкрили через допис у Facebook. Очевидиця опублікувала фото, як чоловік їхав дорогою із прив’язаною до автомобіля собакою.

Як вказано у вироку суду за 20 квітня, під час розгляду справи у суді мешканець Новояворівська повністю визнав свою провину. Володимир Каблучко заявив, що 6 січня приїхав до своєї мами, а вона була засмучена та плакала, бо сусідський собака загриз її курей. Він пішов до сусіда, щоб розібратись, але той спав, тому чоловік забрав з подвір’я собаку, прив’язав ланцюгом до фаркопу свого авто Opel Zafira та хотів вивезти за село. Собака не був агресивним, а коли його прив’язали, то просто ліг на землю та не хотів йти. Чоловік поїхав із Села Старичі у напрямку смт Шкло і таким чином протягнув тварину близько кілометра.

Володимир Каблучко зупинив автомобіль, коли почув, що водій на дорозі почав йому сигналити, а також почув крики пасажирки. Зупинившись, він відчепив собаку від автомобіля і тварина одразу втекла у кущі. На суді мешканець Новояворівська заявив, що усвідомлював, що таким чином тварина може загинути. У суді заявив, що не вчинятиме таких дій та попросив мінімальне покарання у вигляді штрафу.

Після інциденту собака залишився живим, його лікуванням зайнялись волонтери.

Дослідивши матеріали справи, суддя Мар’яна Білецька визнала Володимира Каблучка​ винним у жорстокому поводженні з тваринами та вчиненні замаху на злочин (ст. 15 ККУ) і призначила йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.