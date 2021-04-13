72-річний чоловік, заявив, що викинув кошенят з балкона, бо вони йому заважали своїм нявканням

72-річний львів'янин на очах у сусідських дітей виникнув чотирьох кошенят з балкона своєї квартири на четвертому поверсі будинку на вул. Сірка. Ще один схожий випадок трапився наступного дня на вул. Любінській, де вітчим викинув кота своєї 12-річної пасербиці з шостого поверху. В обох випадках поліція порушила кримінальні провадження і тепер винуватцям загрожує покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Ввечері 11 квітня патрульні отримали виклик на вул. Івана Сірка від львів’янки, яка побачила як чоловік викинув з балкона четвертого поверху чотирьох кошенят, одне з яких розбилося на смерть. Це трапилось на очах у дітей, які саме гуляли біля будинку.

Патрульні поспілкувались з 72-річним чоловіком, який не заперечував щодо того, що саме він викинув кошенят з балкона. Він заявив, що вони йому заважали своїм нявканням. У його квартирі було ще троє котів, він погодився віддати їх сусідам.

Інший випадок трапився 12 квітня на вул. Любінській. За словами трьох очевидців, чоловік викинув кота з шостого поверху. Патрульні встановили, що кіт належить 12-річній дівчинці, а тварину викинув через вікно її вітчим. 33-річний чоловік заявив поліцейським, що він викинув кота, бо той «лазив на столі і після нього лишалася шерсть». Один з очевидців разом з дівчинкою відвезли кота у ветеринарну клініку, де у тварини виявили множинні переломи.

У обох випадках поліція порушила кримінальні провадження за ст. 209 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). 72-річному львів'янину загрожує реальне ув'язнення на 5-8 років, 33-річному – штраф у 17-51 тис. грн, або ж арешт чи обмеження волі до трьох років.