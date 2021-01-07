На Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами проти 53-річного мешканця Новояворівська, який прив’язав до автомобіля собаку та їхав з ним.

Як повідомила 7 січня прес-служба правоохоронців, 6 січня поліцейські побачили в соцмережах інформацію про невідомого водія Opel, до фаркопу якого був прив’язаний пес. Йдеться про допис Любові Олійник у групі «Підслухано НЯ:)» у Facebook.

«У публікації вказувалося, що подія сталась на автодорозі між селами Старичі та Шкло, при цьому тварина була травмована. Правоохоронці опитали авторку посту та встановили особу зловмисника – жителя міста Новояворівськ віком 53 роки», – йдеться в повідомленні поліції.

Через жорстоке поводження з твариною чоловіку загрожує арешт до шести місяців або до трьох років позбавлення волі. Собаці надали медичну допомогу, загрози його життю немає.