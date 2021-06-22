34-річний чоловік шматком скла розчленував собаку

На трасі Київ – Чоп біля Малехова 34-річний чоловік жорстоко вбив собаку і розчленував його. Свій вчинок він пояснити не зміг.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився вранці у вівторок, 22 червня. Близько 8:00 ранку патрульні отримали виклик, що біля зупинки громадського транспорту в Малехові чоловік вбиває собаку. На місце приїхали поліцейські, які побачили, що чоловік шматком скла розчленував собаку, а нутрощі складав у пакет.

На місці 34-річний мешканець Рівненської області не зміг пояснити свій вчинок. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує покарання за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ – 8 років позбавлення волі.