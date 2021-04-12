Метис вівчарки Джек постраждав від удару сокирою

35-річний мешканець Липників вдарив домашнього собаку Джека своєї співмешканки сокирою по голові. Тварина після удару вижила, але потребує тривалого лікування. Власники тварини звернулись до поліції, яка склала на чоловіка адмінпротокол.

Випадок жорстокого поводження з тваринами стався у селі Липники біля Львова. Власниця собаки Марія Гринник розповіла ZAXID.NET, що у ніч з п’ятниці на суботу, 10 квітня, співмешканець її сестри напився та поводив себе неадекватно. Чоловік нещодавно поселився у будинку разом з сім’єю Марія Гриник та її сестрою та конфліктував з родичами.

«Увечері у нас стався інцидент з співмешканцем моєї сестри, який нещодавно приїхав сюди. Він був нетверезий, в неадекватному стані, усі його емоції пішли на собаку. Зранку мені подзвонила мама: вона винесла собаці їсти і побачила, що собака виліз з буди з розсіченою головою…Неподалік цього місця лежала сокира зі слідами крові», – розповіла Марія Гриник.

За її словами, поліцейські, які приїхали на її виклик, відмовились брати як речовий доказ закривавлену сокиру. Натомість у райвідділок для допиту забрали 35-річного співмешканця її сестри. Чоловік не заперечував, що саме він познущався над твариною.

У прес-службі поліції Львівщини у понеділок, 12 квітня, ZAXID.NET повідомили, що на чоловіка, який вдарив собаку сокирою, склали адмінпротокол за ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Ця стаття передбачає штраф від 3400 до 5100 грн. Зазначимо, що кримінальне провадження у справах про знущання над тваринами відкривають лише у разі вбивства або каліцтва.

Собаку Джека забрали у Львів в клініку ЛКП «Лев», де йому зробили операцію та зшили рану. Зараз собакою опікується львівський притулок «Милосердя», оскільки забирати її назад додому небезпечно. У подальшому тварині необхідно буде пройти обстеження та отримати лікування, тому небайдужих просять допомогти фінансово:

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