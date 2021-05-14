У селі Яструбичі місцевий мешканець з мисливської рушниці застрелив у сусідського собаку

Радехівський районний суд Львівщини визнав 29-річного чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами. За застреленого собаку сусіда йому призначили рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання, встановивши умовне покарання.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився 12 квітня у селі Яструбичі, що неподалік Червонограда. 29-річний місцевий мешканець з мисливської рушниці вбив сусідського собаку. Виявивши свого собаку мертвим, сусід викликав поліцію, яка порушила кримінальну справу.

29-річний чоловік уклав угоду про примирення із власницею вбитого ним собаку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала його винним у жорстокому поводженні з тваринами та призначила рік обмеження волі. Однак суддя звільнила чоловіка від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.