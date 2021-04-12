Сьогодні, 12 квітня, у с. Яструбичі Червоноградського району 29-річний місцевий мешканець застрелив із мисливської рушниці собаку свого сусіда. Поліція відкрила кримінальну справу.

Інцидент трапився близько 13:00. Власник собаки звернувся до поліції із заявою, виявивши свого собаку мертвим. На той момент він не знав, хто його застрелив.

«Слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 29-річний мешканець району, який застрелив тварину із гладкоствольної мисливської рушниці», — повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.299 ККУ (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі), за що передбачено штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Про причини конфлікту поліцейські не повідомляють.

Як з’ясував ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Яструбичі Радехівської ОТГ. Власник рушниці мав дозвіл на використання зброї.